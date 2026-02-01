استئناف الرحلات الجوية إلى الخرطوم للمرة الأولى منذ 2023

شفق نيوز- الخرطوم

استقبل مطار الخرطوم الدولي، يوم الأحد، أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب السودانية.

وهبطت في المطار طائرة قادمة من بورتسودان، تقل على متنها 160 راكبا.

وتنتظر الأوساط الملاحية في السودان، عودة 18 شركة طيران أجنبية إلى مطار الخرطوم الدولي، خلال الفترة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالبلاد، بعد سنوات من الاعتماد على عدد محدود من الشركات، منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023، وفقا لموقع "المشهد السوداني".

وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.