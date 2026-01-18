استئناف الدوام المدرسي في إيران بعد أسبوع من الإغلاق

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، يوم الأحد، بأن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

وأفادت الوكالة، بأن "المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من كانون الثاني/يناير ستستأنف عملها اعتباراً من 18 من الشهر ذاته".

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

واتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة".