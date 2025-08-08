استهدف "أبو خليل".. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عمليته بالبقاع اللبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في منطقة البقاع اللبنانية، يوم أمس.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن العملية أسفرت عن مقتل محمد وشاح الملقب بـ"أبو خليل"، رئيس الدائرة العسكرية الأمنية في تنظيم "الجبهة الشعبية" في سوريا.

وأوضح أن العملية نفذت مساء أمس الخميس بعد معلومات استخباراتية دقيقة، مشيراً إلى أن وشاح يعد من القيادات البارزة في التنظيم، حسب تعبيره.

وأضاف أن وشاح كان مسؤولا عن تنسيق التعاون مع منظمات فلسطينية مسلحة أخرى، وكان يقود أنشطة عسكرية موجهة ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "الجبهة الشعبية" لديها سجل طويل من العمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل وخارج البلاد.