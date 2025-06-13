استهدفت منظومة رادار.. تجدد الغارات الإسرائيلية على نحو 5 مدن إيرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب شرقي وغربي طهران، فضلا عن استهداف مركز للرادار في تبريز.

وذكرت وكالة أنباء مهر: بأنه سُمع دوي انفجارات في منطقة باكدشت جنوب شرقي ‎طهران.

‏في حين أفاد موقع نور نيوز الإيراني بأن الدفاعات الجوية في منطقة بارجين تصدت لأهداف إسرائيلية، مشيرا إلى تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة بارجين جنوب شرقي العاصمة طهران.

كما أشارت وسائل الإعلام، إلى تعرض مدينة تبريز لقصف إسرائيلي، وأن "الغارات الاخيرة في تبريز، استهدفت مراكز الرادار في المدينة".

كما أفادت قناة الجزيرة، بتصاعد أعمدة الدخان عقب قصف إسرائيلي على منطقة كرمدره غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وبالتوازي مع هذه المدن، نفذت إسرائيل غارات على مدينتي ملارد وشهريار غرب طهران.

وشنت إسرائيل ثلاث موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران ومدن أخرى أسفرت عن ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.

كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية.كما أعلن عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في الهجوم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.