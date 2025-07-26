استهدفت سيارته.. اغتيال بطائرة مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، يوم السبت، بمقتل شخص إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في طريق الطويري – صريفا بقضاء صور جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "الطيران المسّير (الإسرائيلي) أغار على سيارة في طريق الطويري – صريفا بقضاء صور ما أدى إلى سقوط شهيد".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل (جنوب)، فيما أصيب عضو مجلس بلدية الضهيرة (جنوب) بسام سويد بجروح خطيرة جراء إطلاق الجيش النار باتجاهه.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس، إن الغارة على بلدة برعشيت أدت إلى "مقتل محمد حسن قصان، مسؤول القوة البشرية لقطاع منطقة بنت جبيل في حزب الله".

ولم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" اللبناني بخصوص ما ذكره أدرعي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.