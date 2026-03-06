استهداف إيراني للسعودية والكويت وإسرائيل تقصف ضاحية بيروت وطهران (تحديث)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

افادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، باعتراضها صاروخ "كروز" في منطقة الخرج، أطلق من إيران.

وفي ذات الوقت، أعلنت البحرين عن تعاملها مع تهديدات عدة، أطلقت من إيران أيضا.

وبالتزامن مع هذا القصف، تتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت، إلى قصف إسرائيلي عنيف، وما تظال أعمدة الدخان تتصاعد عقب الغارات.

كما أعلن التلفزيون الإيراني، أن العاصمة طهران تتعرض لقصف وسماع دوي انفجارات كبير فيها.

وأيضا، سمع دوي انفجارات في الكويت، ناتج عن صواريخ اعتراضية، لقصف إيراني استهدف قاعدة أميركية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الجمعة، استهداف "علي أصغر مير حجازي" القائم بأعمال مكتب المرشد الإيراني في غارة على طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قائداً إيرانياً بارزاً في طهران، موضحاً أن القيادي المستهدف هو "علي أصغر مير حجازي" القائم بأعمال مكتب المرشد الإيراني.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.