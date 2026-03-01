استهداف ميناء الدقم بمسيّرتين في سلطنة عُمان

شفق نيوز– مسقط

أفادت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر أمني، بتعرّض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.

وذكر المصدر أن إحدى المسيّرتين استهدفت سكناً عمالياً متنقلاً داخل الميناء، ما أدى إلى إصابة عامل، فيما سقط حطام المسيّرة الأخرى في منطقة قريبة من خزانات الوقود.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد يمس سلامة البلاد والمقيمين على أراضيها.

من جانبها، طالبت شرطة سلطنة عُمان الصيادين وأصحاب القوارب السياحية في محيط محافظة مسندم بعدم الإبحار خلال هذه الفترة.

كما دعت السفارة الأميركية في سلطنة عُمان موظفيها ورعاياها إلى الاحتماء، في ظل التطورات الأمنية الجارية.