استهداف مصفاة سامرف في ميناء ينبع السعودي

شفق نيوز- الرياض

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، باستهداف مصفاة "سامرف" التابعة لأرامكو وإكسون موبيل في ميناء ينبع السعودي.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر بقطاع النفط إن "شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة ​لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر ‌استهدفت بهجوم جوي اليوم الخميس".

وأضاف أن "التأثير كان محدودا"، وذلك بعد هجمات أخرى على منشآت للطاقة في قطر والإمارات ردا على ​الهجمات الأميركية الإسرائيلية على منشآت طاقة إيرانية.

وقبل ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي، وأكدت أن الأوضاع تحت السيطرة واستمرار العمليات بشكل طبيعي.

وأصدر الحرس ​الثوري الإيراني تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في ⁠السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك ​بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل.

وجاء هذا التحذير عقب هجوم ​إسرائيلي استهدف حقل بارس الجنوبي للغاز، وهو تصعيد كبير في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعد ميناء ينبع السعودي حاليا أحد منفذي التصدير الوحيدين ​لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران ​فعليا مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان، ‌والذي ⁠يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومنفذ التصدير الرئيسي الآخر هو ميناء الفجيرة في الإمارات، والذي تعرض لسلسلة من الهجمات التي أدت إلى تعليق العمليات فيه، ولم يتضح بعد ​ما إذا كانت ​عمليات الشحن ⁠استؤنفت اليوم الخميس.

ولم ترد شركة أرامكو بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد ​الإلكتروني.

وقالت شركة قطر للطاقة أمس الأربعاء إن الهجمات ​الصاروخية ⁠الإيرانية على رأس لفان، حيث مرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في قطر، تسببت في "أضرار جسيمة".