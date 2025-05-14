استهداف مستوطنين في الضفة الغربية.. و"أبو عبيدة" يصف العملية بـ"البطولية"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بإصابة مستوطنين اثنين جراء عملية إطلاق نار بالقرب من سلفيت في الضفة الغربية، فيما وصف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة العملية بـ"البطولية".

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" إن "مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما حالتها حرجة جدا (موت سريري)، ورجلا آخر في حالة خطيرة جدا".

وبحسب التقارير، فإن العملية نفذت على شارع 446 بين مستوطنتي "بروخين" و"فدوئيل" غريي محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى مكان: "عند وصولنا كانت مركبة خاصة متوقفة على جانب الطريق وعليها آثار إطلاق نار، داخل المركبة كانت السائقة فاقدة للوعي ومصابة بجراح حرجة نتيجة إطلاق النار، وبجانبها رجل كان واعيا رغم إصابته، وحاول وقف نزيف المرأة".

وأضاف: "قمنا بإخراجهما من المركبة وقدّمنا لهما العلاج الطبي في المكان. نقلنا المرأة بسيارة إسعاف مكثفة إلى المستشفى وسط محاولات إنعاش، فيما نُقل الرجل في سيارة إسعاف أخرى وهو بوعي كامل، ووصفت حالته بالخطيرة".

من جهته، أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مساء اليوم، أن عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة بروقين غربي سلفيت في الضفة الغربية، هي "عملية بطولية ضد العدوان الإسرائيلي".

وقال أبو عبيدة: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية، وندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".