استهداف مبنى سكني وسط طهران.. وأنباء عن اغتيال عالم نووي

شفق نيوز/ استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، يوم الجمعة، بناية سكنية وسط طهران، وسط انباء عن عملية اغتيال بحق عالم نووي.

وقالت قناة "إيران انترناشيونال"، إن "المسيرة استهدفت شقة في منطقة غيشا وسط طهران وهي عبارة عن مجمع لقوات الباسيج الخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيراني".

إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن المسيرة استهدفت عالماً نووياً.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.