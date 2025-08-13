استهداف مباشر بصاروخين.. عملية اغتيال إسرائيلية في جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص إثر غارة من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية أن "الغارة نُفذت عبر صاروخين استهدفا سيارة على طريق عام بلدتي حاريص - حداثا".

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت أمس الثلاثاء، محيط ميناء بلدة الناقورة في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح حرجة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وما تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها منتشرة في خمس نقاط في جنوب لبنان.