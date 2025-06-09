استهداف سيارة جنوبي لبنان من قبل مسيرة إسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، يوم الاثنين، باستهداف سيارة في بلدة النميرية جنوبي لبنان، من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية.

وبحسب الوكالة فإن المسيّرة أطلقت صاروخين موجهين على السيارة التي كانت تسير على طريق وادي النميرية- زفتا قرب مسجد قيد الإنشاء جنوبي البلاد.

وأضافت أن "النيران اشتعلت بالسيارة المستهدفة التي دفعتها قوة الانفجار إلى جانب الطريق".

ولم تشر الوكالة الرسمية إلى وقوع خسائر بشرية أو الشخص المستهدف في الغارة الإسرائيلية.

وقبل هذه الحادثة بساعات، نفذت القوات الإسرائيلية، عملية تجريف بين بلدتي مركبا وحولا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة: "القوات الإسرائيلية نفذت عملية تجريف قرب المركز المستحدث عند مفرق العباد، تحديدًا بين بلدتي مركبا وحولا".

وألقت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، بعد ظهر اليوم الاثنين، قنبلتين في منطقة رأس الناقورة وبلدة راميا جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص الجنوبية المحتلة باتجاه سهل مرجعيون جنوبي لبنان.