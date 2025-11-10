استهداف إسرائيلي جديد لريف القنيطرة السوري

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت، تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة، بقذيفة أُطلقت من داخل أراضي الجولان المحتل.

وذكر المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف لم يسجل أي إصابات بشرية جراء الاستهداف، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة في موقع سقوط القذيفة، ضمن سلسلة التدخلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على مناطق ريف القنيطرة الحدودية".

وفي سياق متصل، وثق نشطاء المرصد، مساء الأحد، عملية أمنية نفذتها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث طوّقت قوة عسكرية إسرائيلية الحي الغربي من قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وشنّت حملة تفتيش في المنطقة.