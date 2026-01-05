استهداف إسرائيلي جديد لجنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة نفذت غارة على سيارة على طريق بلدة بريقع في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن إصابة شخصين في الهجوم، مؤكدة تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

ولم تصدر الجهات الحكومية، حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول هوية المصابين أو أسباب الغارة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيقات في الحادث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، استهداف عنصر من "حزب الله" في منطقة الجميجمة جنوب لبنان أيضاً.

ويخوض لبنان مفاوضات عبر لجنة الميكانيزم المكلفة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور السفير السابق سيمون كرم كممثل لبناني مدني.

وحاز ملف لبنان على حصّة من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اعتبر ترمب أن "حزب الله يتعامل بشكل سيئ".