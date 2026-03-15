استهداف رادار مطار الكويت بـ3 مسيرات إيرانية
2026-03-15T15:44:07+00:00
شفق نيوز- الكويت
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الأحد، عن استهداف رادار مطار الكويت بطائرات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: 3 مسيرات استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار.
وأضافت: رصدنا 14 مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير 8 منها.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أن الاعتداءات الإيرانية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 142 منذ بدايتها.
وأكدت أن إيران أطلقت 298 صاروخا باليستيا و15صاروخا جوالا و1606 مسيرات منذ بدء الاعتداءات على الإمارات.