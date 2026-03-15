استهداف رادار مطار الكويت بـ3 مسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الأحد، عن استهداف رادار مطار الكويت بطائرات إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: 3 مسيرات استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار.

وأضافت: رصدنا 14 مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير 8 منها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أن الاعتداءات الإيرانية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 142 منذ بدايتها.

وأكدت أن إيران أطلقت 298 صاروخا باليستيا و15صاروخا جوالا و1606 مسيرات منذ بدء الاعتداءات على الإمارات.