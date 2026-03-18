تصعيد كبير.. استهداف أكبر حقل غاز في إيران بتنسيق أميركي–إسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بتعرض أجزاء من حقل بارس الجنوبي للغاز ومنشآت نفطية في منطقة عسلوية لهجوم أميركي-إسرائيلي.

وذكر التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل، أن "منشآت بتروكيماويات في حقل بارس الجنوبي تعرضت لهجوم أميركي إسرائيلي".

وأضاف أن "الاستهداف طال أجزاء من الحقل إلى جانب منشآت نفطية في منطقة عسلوية جنوب البلاد"، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة جراء الهجوم.

إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، بأن "استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الغارة تمثل أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية الإيرانية"، مؤكداً أن "العملية تأتي ضمن التصعيد الموعود ضد المنشآت الحيوية في إيران".

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن "الاستهداف تم تنفيذه وفق ما وعد به، مستهدفاً مصنع معالجة الغاز في إيران"، موضحا أن العملية تمثل تنفيذ "التصعيد الموعود".

كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول إسرائيلي، أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي جنوب غرب إيران، مضيفاأن "الضربة نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها".

في حين نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن استهداف البنى التحتية المدنية في إيران "تصعيد كبير".

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج العربي.