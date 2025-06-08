استهداف ثكنة إسرائيلية جنوب سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بمهاجمة ثكنة للجيش الإسرائيلي من قبل مسلحين اثنين جنوب سوريا.

ووفق ما ذكر موقع "درعا 24" فإن المسلحيْن كانا على دراجة نارية وأطلقا النار باتجاه ثكنة "الجزيرة" التي توجد فيها قوات إسرائيلية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

والثكنة تقع غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وقال الموقع إن المسلحيْن لاذا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم من منطقة قريبة من نقطة الهاون غربي القرية، فيما لم تعرف هويتهما حتى الآن.

وأضاف: "عقب ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار عشوائيًا باتجاه منازل المدنيين في القرية، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية".

وأشار إلى أن هذه الحادثة تكررت أمس السبت، حين اقترب شبان على متن دراجتين ناريتين من حاجز قرب الثكنة ذاتها، ثم انسحبوا سريعًا، ما دفع جنود الاحتلال لإطلاق النار عشوائيًا باتجاه المنطقة".

ومنذ 8 كانون الأول الماضي توغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وأقامت مناطق عازلة وعززت وجودها هناك بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى جانب قصف متكرر على أهداف ومواقع عسكرية.

ويشكل التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري أحد أهم العقبات أمام النظام الجديد في البلاد.