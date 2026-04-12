استنفار إسرائيلي بعد التصعيد الأميركي بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيجتمع مساء اليوم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على إيران في مضيق هرمز.

وذكرت القناة 12: "بعد ما أعلنه ترمب تم استدعاء المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لجلسة في المساء".

وأعلن الرئيس الأميركي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء حصار بحري لمضيق هرمز ومنع دفع الرسوم الى إيران، فيما أكد أن الجيش الأميركي سيقضي على ما تبقى من إيران.

هذا وأكدت تقارير بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري"، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش بدأ "إجراءات قتالية منظمة"، وهي وتيرة عمل عسكرية متسارعة تحاكي الاستعدادات التي سبقت عمليات كبرى سابقة.

وصعّدت إيران موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنة، في وقت سابق من اليوم الأحد، التمسك بفرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني، وذلك رداً على تهديدات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض أي قيود على الملاحة في الممر الدولي.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تتجه فيه إيران، بحسب تقارير، إلى تنظيم حركة العبور عبر المضيق والسماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً، مع فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة، ما ينذر بتصعيد جديد في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.