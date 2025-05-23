استمرّت 3 ساعات.. انتهاء مفاوضات روما بين واشنطن وطهران

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العماني، بدر بوسعيدي، عصر الجمعة، اختتام جولة المحادثات الخامسة في العاصمة الإيطالية روما، بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية: "حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسماً"، مردفاً: "نأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل لاتفاق مستدام".

وانطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية بوساطة سلطنة عُمان، وسط تصريحات متناقضة من الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن طبيعة المطالب المطروحة وإمكانية تحقيق اختراق فعلي.