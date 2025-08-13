استقبله وفد من حزب الله.. لاريجاني من مطار بيروت: سنبقى إلى جانب لبنان

شفق نيوز- بيروت

جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم الأربعاء، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني "في جميع الظروف".

وقال لاريجاني، للصحفيين من مطار بيروت، حيث استقبله وفد من حزب الله وحليفته حركة أمل: "إذا عانى الشعب اللبناني يوما ما، فسنشعر نحن أيضا في إيران بهذا الألم، وسنقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز في جميع الظروف".

وأضاف: "سنسعى دائما إلى تحقيق المصالح الوطنية للشعب اللبناني".

وكلّفت الحكومة اللبنانية الجيش، الأسبوع الماضي، وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، في خطوة أتت على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة.