استقالة "غير مفاجئة".. وزير الخارجية الإسرائيلي ينهي عضويته بالكنيست

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الثلاثاء، إنهاء عضويته من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في خطوة تعد جزءاً من اتفاق تناوب مسبق ضمن قائمة "الوحدة الوطنية"، التي ينتمي إليها.

وجاء في إخطار رسمي وجه إلى رئيس الكنيست، أن ساعر أبلغ قراره بوقف عضويته، وذلك بموجب البند 42 من "قانون الأساس" الذي ينظم ترتيبات "قانون التناوب" بين أعضاء الأحزاب والكتل البرلمانية.

وقد وقعت رئيسة الكتلة البرلمانية ميخال فوسكالا على مصادقتها الرسمية لإنهاء عضوية ساعر، في حين لم يذكر اسم العضو الذي من المتوقع أن يخلفه في عضوية البرلمان.

وأرفق بالإشعار توقيعها، إلى جانب التوقيت الرسمي لاستلام الوثيقة، والمدون بخط اليد: "تم الاستلام في 8.7.25 الساعة 15:03".

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام داخلي بين أعضاء الكتلة الحزبية بتقاسم الأدوار البرلمانية، وهي آلية متّبعة في عدد من الأحزاب الإسرائيلية لتوسيع المشاركة السياسية بين المرشحين.

يذكر أن ساعر كان قد انشق عن حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2020، وأسس حزب "أمل جديد" الذي دخل لاحقاً في تحالفات سياسية، منها الانضمام إلى قائمة "الوحدة الوطنية".