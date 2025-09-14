استفسار تركي ومبادرة عراقية ضمن محادثات بغداد مع طهران وأنقرة والقاهرة

شفق نيوز- الدوحة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والتركي هاكان فيدان، والمصري بدر عبد العاطي، كل على حدة، سبل تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "فؤاد حسين التقى عباس عراقجي، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، إضافةً إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تفرزه من تحديات سياسية وأمنية".

وبحسب البيان، فقد طرح حسين مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضم دول الخليج والعراق وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.

كما أدان الوزيران "الاعتداء الغاشم الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، وما يمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".

وعن اللقاء مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ذكرت الخارجية العراقية في بيان آخر، أن "الوزير حسين بحث مع فيدان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من الجانب التركي".

وأضاف "كما ناقشا خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة والسياسات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً واضحاً لأمنها واستقرارها".

ووفقاً للبيان، فقد "تناول الاجتماع مسار المباحثات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني، إضافة إلى التطورات المرتبطة بهذا الملف".

كما جرى بحث الوضع في سوريا، حيث أكد الوزيران على أهمية "استقرارها ووحدة أراضيها في ظل محاولات الكيان الإسرائيلي لزعزعة أمنها".

وأشار البيان إلى أن "فؤاد حسين أجاب عن استفسار وزير الخارجية التركي بشأن الانتخابات المقبلة في العراق، مشدداً على أنها ستجري في موعدها المحدد، مع استمرار الاستعدادات على قدم وساق لضمان نجاحها وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد".

واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين "إدانتهما لهجوم الكيان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مجددَين وقوفهما إلى جانب دولة قطر الشقيقة وقيادتها وشعبها"، بحسب البيان.

أما فيما يخص لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، فقد قالت الخارجية العراقية في بيان آخر، إن الجانبين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وأعربا عن حرصهما المشترك على تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الوزيران "تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما استمرار الحرب على قطاع غزة، ومحاولات الكيان الإسرائيلي دفع الفلسطينيين للنزوح نحو جنوب القطاع تمهيداً لتهجيرهم إلى سيناء، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن مصر واستقرارها"، وفق البيان.

كما أكد الجانبان على أهمية "استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرين إلى ضرورة العمل العربي المشترك وترجمة المواقف الموحدة إلى خطوات عملية ملموسة".

وفي سياق الحديث عن الانتخابات المقبلة في العراق، شدد فؤاد حسين على أنها "ستُجرى في موعدها المحدد"، مبيناً أن "الاستعدادات تسير بخطى ثابتة لضمان نجاحها وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد".

واختتم اللقاء بـ"تجديد الوزيرين إدانتهما لعدوان الكيان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدَين تضامنهما الكامل مع قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً"، بحسب ما ورد في البيان.