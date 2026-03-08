استفتاء للمرجع السيستاني حول المشاركة في تجمعات لدعم النظام في إيران.. وثيقة

شفق نيوز- قم

أظهرت وثيقة متداولة، اليوم الأحد، استفتاءً موجهاً إلى المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، ورد باللغة الفارسية من مواطن إيراني، يتضمن تساؤلات بشأن حكم حضور المؤمنين في التجمعات العامة في ظل ما وصفه السائل بـ"الظروف الحساسة".

وبحسب نص الاستفتاء، أشار السائل إلى أن "أعداء الإسلام والثورة الإسلامية يسعون عبر مختلف المؤامرات إلى إثارة الفتنة وبث اليأس وإضعاف المعتقدات الدينية لدى الناس"، متسائلاً عن حكم حضور المؤمنين في المساجد والشوارع والأماكن العامة لمواجهة تلك المحاولات.

كما تضمن الاستفتاء سؤالاً آخر بشأن الحكم الشرعي في حال عارض الأب أو الأم مشاركة أبنائهم في هذه التجمعات.

وجاء في جواب الاستفتاء، وفق ما ورد في الوثيقة، أنه "بحسب فرض السؤال فإن الحضور والمشاركة يُعدّان واجباً كفائياً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "تشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلّف نفسه، فإذا رأى أن الحضور لازم ولم يترتب عليه ضرر أو خوف معتدّ به فعليه الحضور".

وأضاف الجواب أن "طاعة الأب والأم واجبة، إلا إذا تعارضت مع أداء واجب شرعي".

وتُظهر الوثيقة أن تاريخ ورود الاستفتاء إلى مكتب المرجعية كان في 11 إسفند 1404 وفق التقويم الهجري الشمسي (الفارسي)، الموافق 2 مارس / آذار 2026.