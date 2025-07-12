استعداداً للأربعينية.. إيران تطلق الحجز المسبق وتحدد سقف أسعار التذاكر

شفق نيوز - طهران

أطلقت الحكومة الإيرانية، يوم السبت، نظام الحجز المسبق لرحلات زيارة الأربعين، وحددت أسعاراً ثابتة لتذاكر الطيران، استعداداً لمشاركة مواطنيها في إحياء المناسبة بمدينتي كربلاء والنجف في العراق.

وأعلنت شركة "إيران إير"، الناقل الرسمي الحكومي في ايران، بدء الحجز المسبق لتذاكر رحلات الأربعين الخاصة اعتباراً من 25 تموز الجاري.

وشددت الشركة على منع بيع تذاكر هذه الرحلات عبر الوسطاء أو الوكالات خلال فترة معينة (من 13 إلى 26 آب)، لضمان تنظيم مركزي وعادل، ومنع المضاربة بالأسعار.

وأكد مدير عام الشركة تخصيص رحلات إضافية إلى مدن كرمشاه، إيلام، وأهواز، بالإضافة إلى رحلات من محافظات الشرق مثل خراسان رضوي، سيستان وبلوشستان، وبيرجند إلى تلك المدن.

من جهته، كشف أمين عام رابطة شركات الطيران الإيرانية عن تحديد سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً بين طهران والنجف بـ18 مليون تومان، في حين تبلغ تكلفة التذكرة من المدن الشرقية مثل مشهد وزاهدان وكرمان إلى النجف 22 مليون تومان.

وحذّر من بيع التذاكر بأسعار تتجاوز السقف المحدد خلال هذه الفترة، داعياً الزوار إلى الامتناع عن شراء التذاكر بأسعار أعلى لضمان تنظيم أفضل للرحلات.

وتعد زيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة.

وتُصادف الزيارة في 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.