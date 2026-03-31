استعداداً للمرحلة الحاسمة.. إيران تحشد أكثر من 100 ألف عنصر مسلح

أفاد موقع عبري، يوم الثلاثاء، بأن الحرس الثوري الإيراني بدأ بتحشيد نحو 100 ألف عنصر مسلح، استعداداً لاحتمال إقدام إسرائيل على حسم المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الأيام المقبلة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن "التأهب الإيراني جاء على خلفية تقديرات أكدت تعزيز التعاون العسكري الإسرائيلي – الأميركي بعد دخول الحرب على إيران مراحلها الحاسمة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته".

ورافق هذا التطور إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بمواصلة الهجوم بكل قوته، واستهداف شخصيات في أعلى هرم النظام الإيراني، ومواقع الطاقة الاستراتيجية.

بينما قالت مصادر أمنية في تل أبيب، إنه "رغم تدمير أنظمة الدفاع الجوي الرئيسة الإيرانية خلال الأيام الأولى من الحرب، ما تزال قدرات الحرس الثوري المضادة للطائرات فعّالة".

وأمر النظام الإيراني، جميع قادة بطاريات صواريخ الدفاع الجوي بالبقاء في مواقع الخدمة لحماية طهران، حيث يتموضع كبار مسؤولي النظام والصناعات الحساسة.

ووفق المصادر العبرية، يبذل النظام الإيراني جهوداً مستميتة لمنع انقلاب محتمل وسط مخاوف من انهياره.

في حين، يرى الموقع الإسرائيلي، أن "العمليات المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأميركي ألحقت أضرارا بالغة بالنظام الإيراني، هيأت ظروفاً مواتية أكثر من أي وقت مضى لزعزعة استقراره".

كما لفتت المصادر العبرية، إلى "وصول مرحلة تدمير البنية التحتية الإيرانية إلى مراحلها الأخيرة، حيث شنّت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات على أهداف للمرة الثانية والثالثة، لضمان تدمير المصانع، وخطوط الإنتاج، ومراكز الأبحاث والتطوير، تدميرا كاملا".

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية على الصناعات الدفاعية، ومواقع تطوير الصواريخ والمسيَّرات، والمركبات، والسفن، والمشروع النووي.

ووفقًا لمعلومات الموقع العبري، تمتلك إيران نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب.

وتتوقع إسرائيل عزوف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيع أي اتفاق مستقبلي، لا يمكن تنفيذه وضمانه بالكامل، ما يترك جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الراهن، وفق مصادر "واللا".