استعداداً لحوار الرياض.. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يقرر حل نفسه

شفق نيوز- صنعاء

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له، يوم الجمعة، الاتفاق على حل المجلس، بهدف المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض.

وذكر المجلس في بيان رسمي، القرار جاء حرصاً على التوافق والوحدة بين المكونات الجنوبية، وتهيئة أجواء حوار شامل يفضي إلى رؤية موحدة لمعالجة القضية الجنوبية سلمياً، بما يحقق الاستقرار والتنمية ويُنهي حالة الانقسام.

وأشاد المجلس، بحسب البيان، بدور السعودية في استضافة المؤتمر كفرصة حقيقية لتصور سياسي متكامل، داعيا كل القيادات الجنوبية للمشاركة الجادة بعيداً عن الإقصاء.

كما نفى المجلس، مسؤوليته عن العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة التي أضرت بالقضية.

وتصاعدت التوترات الداخلية في الجنوب بعد هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على محافظتي حضرموت والمهرة، حيث سيطر على مناطق نفطية.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير، أقدم التحالف السعودي على إقالة قائد المجلس، عيدروس الزبيدي، بتهمة "الخيانة العظمى"، وشن ضربات جوية على مناطق الضالع وذلوب، فضلاً عن إعلان حالة طوارئ أمنية في عدن وإيقاف الرحلات الجوية.