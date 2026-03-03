استعدادات إيرانية لدفن جثمان خامنئي في مشهد

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، سيوارى الثرى في مدينة مشهد، وذلك بعد استكمال مراسم التشييع والتأبين الرسمية.

وذكرت التقارير أن اللجنة العليا المنظمة لمراسم التشييع تعكف حالياً على وضع الخطط النهائية لإقامة مراسم وداع شعبية ورسمية كبرى في العاصمة طهران، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني الدقيق والبرامج التفصيلية فور المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

وتشير السيرة الذاتية لخامنئي إلى ارتباطه الوثيق بمدينة مشهد، حيث ولد فيها عام 1939، كما يضم حرم الإمام الرضا جثمان والده، آية الله جواد خامنئي، الذي دُفن في "رواق توحيد خانه".

ويترقب الشارع الإقليمي والدولي إعلان المواعيد الرسمية للمراسم، وسط توقعات بمشاركة وفود دولية وعربية واسعة في العاصمة طهران ومشهد، حسب المصادر نفسها.