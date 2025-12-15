استعادة طفل عراقي خطفه "دواعش" بعمر السنة بعد قتل والديه

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت سفارة جمهورية العراق في تركيا، يوم الاثنين، إعادة طفل كان عناصر تنظيم "داعش" قد قتلوا والديه واختطفوه في عام 2014، مبينة أن العملية استغرقت عامين من المتابعة للوصول إلى الطفل.

وبحسب بيان للسفارة ورد لوكالة شفق نيوز فإن "أصل الحادثة يعود إلى عام 2014، عندما اختُطف الطفل علي غازي محمد جميل، من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد قتل والديه حين كان بعمر سنة واحدة، ليُعدّ من ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها تلك العصابات بحق العائلات العراقية".

وأوضحت أن "الطفل عُثر عليه لاحقاً في تركيا عام 2022، بعد سنوات من فقدانه، حيث أُودع في أحد دور رعاية الأطفال في أنقرة، تحت إشراف السلطات الرسمية التركية".

وتابعت: "ومنذ لحظة وصول المعلومات إلى السفارة، تولّت متابعة الملف عن كثب، وشرعت بإجراءات التنسيق الأمنيّ والقانونيّ مع الجهات التركيَّة المختصة، ما أسفر عن تثبيت هوية الطفل وإطلاق سلسلة الإجراءات اللازمة لإعادته".

كما عملت السفارة، وفق البيان "على ترتيب إجراءات فحص الـDNA الذي أثبت صلته بالوصي عليه، عمّه فيصل محمد جميل، وتابعت الإجراءات القضائيَّة واللوجستية كافة إلى حين صدور الموافقة الرسمية على تسليمه، بعد التأكد من توافر البيئة المناسبة لاحتضانه".

وبينت أن "استقبال الطفل علي غازي جرى في مقرّ السفارة العراقية في أنقرة، حيث تم استكمال الإجراءات القنصلية اللازمة، بما في ذلك إصدار جواز مرور له، فضلاً عن حجز تذاكر السفر للطفل ولذويه من قبل السفارة تمهيداً لإعادته إلى أرض الوطن، كما تم إهداؤه هديةً باسم السفارة تعبيراً عن الدعم الإنساني والاهتمام برعايته".

وأشارت السفارة إلى أن "هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة تعاون مشترك بين الجهات العراقية المعنية".