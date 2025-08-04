استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون السفر بسبب "الغضب العالمي"

شفق نيوز- بغداد

أظهر استطلاع إسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين يخشون من عدم قدرتهم على السفر إلى الخارج بسبب تزايد الانتقادات العالمية لإسرائيل.

وفقًا لاستطلاع رأي بثته القناة 12، أجاب 56% من الإسرائيليين بأنهم يخشون عدم قدرتهم على السفر خارج البلاد بسبب تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، قال 40% من المشاركين إنهم لا يخشون حوادث السفر المحتملة، بينما قال 4% إنهم لا يعرفون كيف يجيبون.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد السياح الإسرائيليون العديد من الحوادث البارزة المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك هجمات واحتجاجات.

في الأسبوع الماضي، قال سائح إسرائيلي إن رجلاً قضم جزءًا من أذنه على شاطئ أثينا بعد أن صرخ قائلًا: “حرروا فلسطين، تباً لإسرائيل، أنا حماس".

وجاء الهجوم المزعوم على شاطئ أثينا بعد أيام من تعرض مجموعة من الشبيبة الإسرائيليين لاعتداء على يد مجموعة من المهاجمين المناهضين لإسرائيل أثناء قضائهم عطلتهم في جزيرة رودس اليونانية.

وفي اليوم السابق، مُنعت سفينة سياحية مملوكة لإسرائيل من الرسو في جزيرة سيروس اليونانية، وحُوِّل مسارها إلى قبرص بسبب احتجاج حاشد مناهض لإسرائيل ومؤيد للفلسطينيين في الميناء.

وأشار استطلاع القناة 12 أيضًا إلى أن 67% من المشاركين يشعرون أن سياسات الحكومة لا تُمثل إرادتهم، بينما قال 29% فقط إن الحكومة تُمثلهم.

حتى بين ناخبي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال 44% من المشاركين إن سياسات الحكومة لا تُمثل إرادتهم، مُقارنةً بـ 51% قالوا إنها تُمثلهم.

فيما يتعلق بالرهائن والحرب في غزة، قال 62% من المشاركين إنه ينبغي على الحكومة الترويج لصفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى المُحتجزين في القطاع، بينما قال 28% إنهم يُؤيدون تكثيف العملية العسكرية واحتلال القطاع الفلسطيني بأكمله.

في الوقت نفسه، قال 4% فقط إنهم يُؤيدون الترويج لصفقة جزئية للإفراج عن حوالي نصف الرهائن الأحياء والقتلى، وهو الإطار الذي نوقش في المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، عارض 49% من المشاركين إنشاء المستوطنات في غزة، بينما أيد 36% الاستيطان، وأجاب 15% بعدم معرفتهم.

وعند سؤالهم عن تقييم أداء نتنياهو كرئيس للوزراء، قال 55% من المشاركين إنهم سيصنفون أداءه كرئيس للوزراء بأنه “ضعيف”، بينما قال 39% فقط إن أداءه "جيد".

عند سؤالهم عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صنف 53% أداءه بأنه “ضعيف”، مقارنة بـ 34% قالوا إن أداءه في المنصب "جيد".

بالمثل، قال 57% من المشاركين إنهم يعتقدون أن أداء وزير الخارجية غدعون ساعر “ضعيف”، مقارنة بـ 25% قالوا إن أداءه "جيد".

وحصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أسوأ تقييم في الاستطلاع، حيث صنفه 67% بأنه “ضعيف”، بينما قال 24% فقط إن أداءه كوزير كان "جيدًا".