اردوغان يعلق على تدمير سلاح العماليين: حققنا جزءا من هدفنا

شفق نيوز- انقرة

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الجمعة، ان مباشرة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بالقاء السلاح، يمثل خطوة مهمة نحو هدف تركيا "خالية من الارهاب"، وتحقيق السلام في المنطقة.

وقال اردوغان في منشور على منصة "اكس" وتابعتها وكالة شفق نيوز: "آمل أن تكون الخطوة المهمة التي نتخذها اليوم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب مفيدة".

‏واضاف: "نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا على هذا الطريق، الذي نسير فيه من أجل أمن بلادنا وسلام أمتنا وإرساء السلام الدائم في منطقتنا".

هذا وأقدم عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني ومن كلا الجنسين النساء والرجال، قبل ظهر اليوم الجمعة، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية كخطوة اولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، حثّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب.