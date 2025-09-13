ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 420 ضحية

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، تسجيل 7 وفيات جديدة بينها طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى "420 حالة وفاة من بينهم 145 طفلا".

وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية،47 قتيلا، و205 إصابة جديدة، حيث ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 64803 قتيلا و164264 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبينت أن "المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات 5 أشخاص و26 إصابة حيث ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2484 قتيلا وأكثر من 18117 إصابة.

وتابعت: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، حيث ارتفع العدد إلى 420 منهم 145 طفلاً".