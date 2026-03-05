ارتفاع ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران لـ1230 قتيلا

شفق نيوز- طهران

أعلنت مؤسسة حكومية في إيران، يوم الخميس، إرتفاع عدد ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية إلى 1230 قتيلاً.

وذكرت مؤسسة "شؤون الشهداء والمحاربين القدامى"، أن "ضحايا الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلادنا قد ارتفع إلى 1230 قتيلاً".

وكانت الحصيلة ليوم أمس، الاربعاء، قد بلغت 1045 قتيلا من المدنيين والعسكريين، حسب إعلان المؤسسة ذاتها.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.