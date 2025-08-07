ارتفاع ضحايا الجوع في غزة إلى 197 حالة وفاة

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

ويواجه سكان القطاع، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في ظل استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق المعابر بشكل شبه كامل في أوائل آذار/مارس الماضي.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في غزة بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من واحد من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد، مؤكدة أن استمرار الحصار وتعطيل وصول المساعدات يفاقمان من تدهور الوضع الصحي وفقدان الأرواح.

وتشهد غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي أدت، بحسب بيانات فلسطينية، إلى مقتل وإصابة أكثر من 209 آلاف شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.