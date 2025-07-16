ارتفاع ضحايا اشتباكات السويداء إلى 248.. وتوتر في قرى حمص

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا إلى 248 قتيلاً، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد الماضي، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو.وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل أمس الثلاثاء أحصت مقتل 203 أشخاص من الطرفين.

وفي محافظة حمص، أفاد المرصد، بأن عدة قرى في ريف حمص الغربي، بينها حديدة وبعيّون والناعسة والمشرفة، تشهد حالة من الترقب الحذر بعد حملة أمنية نفذتها عناصر من الأمن العام ومسلحون موالون لهم، في مناطق يتركز فيها أبناء الطائفة العلوية.

ونقل نشطاء المرصد عن مصادر محلية أن سكان هذه القرى امتنعوا عن التنقل أو مغادرة منازلهم، خوفاً من الاعتقال أو التعنيف على خلفيات طائفية، مشيرين إلى أن معظم السكان كانوا موظفين حكوميين أو ضمن صفوف الجيش السوري السابق، وتم فصلهم "بقرارات مبنية على أسس طائفية"، وفق تعبيرهم.

وأضافت المصادر أن الأوضاع المعيشية في تلك القرى تدهورت بشكل غير مسبوق، ما أجبر السكان على الاعتماد على الحشائش البرية مثل الخبيزة والهندباء كغذاء أساسي، بسبب نفاد المؤن والموارد المالية، وعدم قدرتهم على شراء حاجياتهم من الأسواق.

وناشد الأهالي الحكومة السورية إعادة النظر في قرارات فصل الموظفين، وتقدير سنوات خدمتهم، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم فقط، دون المساس بالأبرياء.

وكانت تلك القرى قد تعرضت، خلال الأيام الماضية، لحملة أمنية قُتل خلالها عدد من المدنيين واعتُقل آخرون، وبينهم مزارعون وطلاب لا علاقة لهم بالنظام السابق، وفقاً لمصادر المرصد.

ومنذ 13 تموز الجاري، تشهد السويداء مواجهات عنيفة بين "الدروز وبدو موالين لحكومة الشرع"، أدت لمقتل العشرات وسط محاولات رسمية لوقف إطلاق النار، فيما تدخلت القوات الإسرائيلية جوًا بزعم حماية الأقلية الدرزية، ما يجعل المحافظة على شفا انفجار أمني وأمني متجدد.