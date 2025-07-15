ارتفاع حصيلة القتلى في السويداء إلى 224 شخصاً

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا إلى 224 شخصاً منذ اندلاع أعمال العنف بين فصائل درزية ومسلحين من البدو والقوات الحكومية في المحافظة.

وذكر المرصد في بيان، أن "قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني في السويداء منذ صباح أمس الأحد وحتى اليوم، توزعوا بين 92 درزياً، بينهم 21 مدنياً أعدموا ميدانياً برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، و93 من القوات الحكومية، و18 من البدو".

وتجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء، في السويداء بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتزامن ذلك مع شن إسرائيل سلسلة غارات على مدينة السويداء ومشارفها، متعهدة بضمان أمن الدروز، ومنع أي تهديد بالقرب من حدودها.