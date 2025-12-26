ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 70 ألف قتيل

شفق نيوز- غزة

تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إحداث خسائر كبيرة، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف بالمستشفيات والمواطنين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن عدد القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 70 ألفاً و942 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 171 ألفاً و195 شخصاً.

وأوضح تقرير الوزارة أن أكثر من 70% من المستلزمات الطبية في المستشفيات باتت معدومة، بسبب توقف وصول المساعدات، في وقت تظل معالجة الأطفال المصابين متعثرة، حيث تجاوز عدد الأطفال الجرحى 4500 طفل، وسط تماطل إسرائيل في إجراءات سفرهم للعلاج خارج القطاع.

وفي تطورات ميدانية، أطلق الطيران الإسرائيلي المروحي نيرانه على مدينة رفح جنوبي القطاع صباح اليوم، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مبانٍ سكنية شرقي حي "التفاح" بمدينة غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبه، قال مدير "شبكة المنظمات الأهلية" في غزة أمجد الشوا إن القطاع بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة لإيواء النازحين، بينما دخل فعلياً 60 ألف خيمة فقط، ما يفاقم الوضع الإنساني للمئات من آلاف المدنيين.