ارتفاع الضحايا المدنيين في حلب.. ضغوط أميركية لوقف دائم للاشتباكات

شفق نيوز- حلب

كشف مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، عن اتصالات مكثفة اجراها الجانب الأميركي مع كل من قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف الاشتباكات الجارية في مدينة حلب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخارجية الأميركية دعت الطرفين إلى وقف الاقتتال بشكل فوري، والبدء بحوار يهدف إلى تثبيت وقف اطلاق نار دائم في مدينة حلب وكافة نقاط التماس.

بدوره، أفاد مراسل الوكالة، بأن حيي الشيخ مقصود والاشرفية، الخاضعين لسيطرة الاسايش، يشهدان حالة من الهدوء الحذر صباح اليوم، مع استمرار انتشار قوات الاسايش على مداخل الحيين، مقابل تمركز قوات الحكومة السورية في محيطهما.

وأضاف أن الحيين لم يشهدا حركة دخول أو خروج للمدنيين منذ اندلاع الاشتباكات مساء أمس، مشيراً إلى توقع عقد لقاءات بين مسؤولي الحيين والحكومة السورية في حلب بهدف معالجة التوتر وإعادة الاوضاع إلى طبيعتها وفتح الطرقات.

وكانت الحكومة السورية وقوات الأمن الداخلي (الاسايش) قد اعلنتا، ليل أمس، وقف الاشتباكات بعد ساعات من قصف متبادل أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

من جهتها، نفت قوات سوريا الديمقراطية اتهامات بقصف مشفى الرازي، واعتبرت تلك الادعاءات محاولة للتضليل وقلب الحقائق.

بينما أعلنت مديرية صحة حلب صباح اليوم، ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الاشتباكات إلى أربعة اشخاص وإصابة 9، فيما أكدت "قسد" إصابة 17 مدنياً في حيي الشيخ مقصود والاشرفية، ومقتل امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً.