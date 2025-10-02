احتقان في حمص بعد مقتل شابين مسيحيين.. تصاعد الانتهاكات الطائفية في سوريا

شفق نيوز- حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن وادي النصارى في محافظة حمص يشهد حالة من الاحتقان والتوتر الشعبي عقب مقتل شابين من أتباع الديانة المسيحية برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف حمص الغربي.

وأوضح شهود عيان، أن أربعة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل شابين على الفور، فيما أصيب آخرون قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.

ونقل المرصد عن أحد الناجين قوله إن أحد المسلحين صرخ في وجوههم "لا تتحركوا" قبل أن يطلق النار بشكل مباشر، مؤكداً أنه أصيب بكسور أثناء محاولته الفرار، فيما أفرغ المهاجمون رصاصاتهم في جسد أحد الضحايا بعد التأكد من مقتله.

وبحسب المصادر، فإن والد أحد القتيلين رفض دفن جثمان ابنه حتى تُكشف هوية المنفذين ويُلقى القبض عليهم، في حين قطع الأهالي الطرقات الرئيسية في وادي النصارى وأشعلوا الإطارات احتجاجاً، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام تضامناً مع عائلتي الضحايا ومطالبة بوضع حد للانفلات الأمني.

وأشار المرصد إلى أن الداخل السوري يشهد منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي تصاعداً في عمليات القتل ذات الطابع الطائفي والعرقي بعدة محافظات، خصوصاً في الساحل والسويداء وصحنايا وجرمانا، موثقاً مئات الضحايا عبر تقاريره الشهرية.

ووثق المرصد في تقريره الجديد مقتل 10 أشخاص في الأول من تشرين الأول بظروف مختلفة، بينهم ثلاثة أشقاء أعدموا ميدانياً بريف حماة الغربي، وعنصر من الأمن العام قتل بطريق الخطأ في درعا، إضافة إلى مدنيين اثنين برصاص مجهولين في حلب، ومدني قضى بانفجار ذخائر من مخلفات الحرب في ريف القصير، وآخر من الطائفة العلوية اغتيل داخل منزله بريف طرطوس.

كما أكد المرصد أن الحصيلة منذ سقوط النظام حتى نهاية أيلول بلغت مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال، في حوادث متفرقة طالت مناطق الساحل، السويداء، وحمص، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها، داعياً المنظمات الدولية للتحرك العاجل للكشف عن مصير المفقودين ووقف الانتهاكات.