"احترافية ومعقدة".. طهران عن مفاوضات روما: لم نصل مرحلة الاتفاق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن الجولة الخامسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في روما كانت واحدة من أكثر مراحل المفاوضات احترافية، لكنه استبعد في نفس الوقت التوصل لاتفاق في المرحلة الحالية.

وذكر عراقجي، انه "في هذا الاجتماع، تم مرة أخرى عرض مواقف إيران ومبادئها فيما يتعلق بعملية التفاوض بشفافية كاملة. مواقفنا واضحة تماما ونحن نلتزم بها".

وتابع: "يبدو أن هناك الآن فهما أكثر وضوحا ودقة لهذه المواقف من الجانب الأميركي، كما ان المفاوضات غير المباشرة لا تزال مستمرة، وأن هناك إمكانية متزايدة لتحقيق تقدم في الجولة المقبلة".

كما ثمن وزير الخارجية الإيراني الجهود التي بذلها نظيره العماني، بالقول: "سعى البوسعيدي إلى تحديد العقبات القائمة وتقديم واقتراح الحلول للتغلب عليها من أجل تمكين التقدم في عملية التفاوض".

وأوضح أن "هذه المقترحات خضعت للنقاش، وتم الاتفاق على إجراء دراسات متخصصة أخرى من قبل الجانبين، مع إرسال هذه المقترحات إلى العواصم لمزيد من الدراسة، دون أن تترتب عليها أي التزامات".

وأكمل: "سيعرض الجانبان وجهات نظرهما بشأن المقترحات والحلول المطروحة، وبعد ذلك سيتم التخطيط لجولة المفاوضات المقبلة وتنفيذها".

وأكد عراقجي على تعقيد المفاوضات قائلا: "إن المفاوضات معقدة للغاية ولا يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية خلال اجتماعين أو ثلاثة، لكن حقيقة أن المحادثات تسير الآن على مسار معقول هي في حد ذاتها علامة على التقدم، ونأمل أن يتم التوصل في الاجتماع أو الاجتماعين المقبلين إلى حلول تمهد الطريق للتقدم في المفاوضات".

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر، عن تواجد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" دافيد برنياغ، في العاصمة الإيطالية روما لإجراء محادثات مع الفريق الأمريكي الذي يتفاوض، مع إيران.

ويأتي هذا الحضور الإسرائيلي الذي أكدته "رويترز" لمراقبة سير المفاوضات، في أعقاب تقرير سابق أوردته شبكة "سي إن إن"، استشهد بمعلومات استخباراتية أمريكية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لشن ضربات محتملة على أهداف نووية إيرانية.

وفي حين لم تؤكد إسرائيل التقرير، فإن مسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدوا، مراراً وتكراراً، أن "العمل العسكري لا يزال خياراً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".