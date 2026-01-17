احتجاجات إيران.. حصيلة القتلى تتجاوز 3 آلاف وعودة خجولة لخدمة الإنترنت

شفق نيوز- طهران

أفادت منظمة هرانا، يوم السبت بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل "زيادة طفيفة للغاية" في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

وذكرت المنظمة - مقرها الولايات المتحدة - أنها "تحققت من مقتل 3090 شخصا، بينهم 2885 متظاهرا، بعد أن قال سكان إن حملة القمع يبدو أنها أخمدت الاحتجاجات إلى حد كبير في الوقت الراهن، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بتنفيذ المزيد من الاعتقالات".

وقال عدد من السكان، بحسب "رويترز"، إن "العاصمة طهران تشهد هدوءا نسبيا منذ أربعة أيام"، مشيرين إلى "تحليق طائرات مسيرة فوق المدينة لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على احتجاجات كبيرة يوم الخميس أو الجمعة".

وأضاف أحد سكان مدينة شمالية على بحر قزوين، إن "الشوارع هناك بدت هادئة أيضا".

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.

وأفادت جماعات من المعارضة ومسؤول إيراني بمقتل أكثر من 2000 شخص في أكثر الاضطرابات الداخلية حدة منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979.

وقالت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في منشور على إكس "تظهر المقاييس زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران هذا الصباح بعد 200 ساعة من الانقطاع"، مضيفة أن "الاتصال بالإنترنت كان في حدود اثنين بالمئة من المستويات العادية".

وقال عدد قليل من الإيرانيين في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تمكنوا من مراسلة مستخدمين يعيشون داخل إيران في وقت مبكر من اليوم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان قد هدد "بإجراء قوي للغاية" إذا أعدمت إيران محتجين، إن "قادة طهران تخلوا عن فكرة الإعدام الجماعي".

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أحترم كثيرا حقيقة أن جميع عمليات الشنق التي كان من المقرر تنفيذها أمس (أكثر من 800 منها) ألغتها القيادة الإيرانية، شكراً لكم!"