"احتجاجات إيران".. بزشكيان يدعو إلى عدم التعرض للمتظاهرين

شفق نيوز- طهران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكداً حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

جاء ذلك خلال تصريحات رسمية أدلى بها على هامش اجتماع الحكومة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية.

وقال بزشكيان إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتسعى إلى ضمان السلامة العامة وحق التعبير، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد من شأنه أن يفاقم الوضع الراهن.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الاميركي دونالد ترمب، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جداً" في حال قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جداً من الولايات المتحدة".

وفي الجانب الاقتصادي، سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار، يوم الأحد الماضي، وفقاً لسعر السوق السوداء غير الرسمي، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام.