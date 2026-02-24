احتجاجات الجامعات الايرانية.. الحكومة تعلن استعدادها للحضور بين الطلبة

شفق نيوز- طهران

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة للحوار مع الطلبة، مؤكدة تغليب "العقلانية" على المواجهة، في وقت أظهرت فيه مقاطع متداولة استمرار التظاهرات الطلابية في عدة جامعات منذ السبت الماضي.

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة "تؤكد، مع التشديد على تغليب العقلانية بدل المواجهة"، مشيرة إلى أن "استمرار مسيرة العلم والاستماع إلى أصوات المحتجين ليسا أمرين متعارضين، بل يكمل أحدهما الآخر".

وأضافت أن "إعادة فتح الجامعات بشكل كامل ضرورة نابعة من مطالب العائلات والطلبة"، مشيرة إلى أن "المؤسسة الجامعية مُلزمة بإتاحة مساحة للحوار والاستجابة للمطالب بسعة صدر".

وتابعت: "اليوم، في ذكرى إحياء تكريم خواجه نصير الدين الطوسي ويوم المهندس، نؤكد أن التاريخ يبيّن أنه حتى في أصعب المراحل يمكن، بالاستناد إلى الحكمة والمعرفة، مواصلة مسار ازدهار الحضارة"، معلنة "الاستعداد الكامل للحضور في التجمعات الطلابية وإقامة حوار بنّاء".

في المقابل، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تظاهرات لطلبة في عدة جامعات إيرانية يوم أمس الاثنين، وذلك لليوم الثالث على التوالي ضد الحكومة.

وبدأت الاحتجاجات، السبت، قرب نصب تذكارية لآلاف الضحايا الذين سقطوا خلال حملة قمع المظاهرات السابقة قبل نحو ستة أسابيع.