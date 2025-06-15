اجتماع أوروبي مرتقب لبحث الحرب بين "إسرائيل وإيران"

شفق نيوز/ دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد، إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، إن "الاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، وسيتيح فرصة لتبادل الآراء، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران والخطوات التالية المحتملة".

بدورها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى "التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد"، مبينة "لطالما كانت أوروبا واضحة بانه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي وان هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل عبر التفاوض".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن تقديم إسرائيل طلباً رسمياً للولايات المتحدة (بينها دول في الاتحاد الأوروبي)، لمساعدتها في تنفيذ ضربة عسكرية ضد منشأة فوردو النووية الإيرانية التي تقع تحت الأرض وتعد من أكثر المواقع تحصيناً.