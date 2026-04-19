اجتماع أمني إسرائيلي لبحث هرمز ولبنان مع اتساع السيطرة جنوب الليطاني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن الطاقم الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعاً لبحث تطورات أزمة مضيق هرمز وملف وقف إطلاق النار في لبنان، بالتزامن مع توسع سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن "الاجتماع المرتقب سيُخصص لمناقشة تداعيات التوتر في مضيق هرمز وانعكاساته على الوضع الإقليمي، إلى جانب تقييم مسار وقف إطلاق النار في لبنان".

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على نحو ثلث مساحة المنطقة الممتدة بين الحدود ونهر الليطاني".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن الجيشين الإسرائيلي والأميركي قاما بتحديث بنك الأهداف، مع تركيز خاص على منشآت الطاقة الإيرانية، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع طهران بشكل مفاجئ.

وفي فجر 8 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.