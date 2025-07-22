اجتماع أمريكي إسرائيلي سوري مرتقب لمناقشة الأوضاع بالسويداء

شفق نيوز- دمشق

كشف موقع "أكسيوس" الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا يوم الخميس المقبل، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع جنوب سوريا.

ووفقاً للموقع "سيكون هذا أول لقاء بين الأطراف الثلاثة منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء جنوب سوريا، وما تبعها من غارات إسرائيلية على دمشق".

وفي وقت سابق أفادت مصادر بعودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية وإسرائيل برعاية أمريكية تركية، كما ذكرت أن تركيا وسوريا تبحثان مسائل "قسد" والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "وفداً إسرائيلياً يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء في طريقها للحل".

ولم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974.

ويبلغ طول المنطقة العازلة نحو 80 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومتراً مربعاً، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية سوريا.