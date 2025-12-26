اجتماع متوقع بين الشرع ونتنياهو

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، عن استمرار المحادثات بين إسرائيل وسوريا، حول اتفاق أمني، مؤكدة التوقيع على الاتفاق قريباً.

ونقلت عن مصدر سوري، إن "الاتفاق يعود إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، مرجحاً أن "يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقاً دبلوماسياً، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب".

وبحسب المصدر، فإنه "لا يُستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".

وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

كما قال الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حالياً في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقاً أمنياً".