اجتماع عربي إسلامي في الرياض لبحث أمن المنطقة واستقرارها

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، عن اجتماع عربي إسلامي في العاصمة السعودية الرياض لبحث أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت الوزارة، ​إن "المملكة ستستضيف اجتماعا ‌تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء ​اليوم الأربعاء بهدف المزيد من ​التشاور والتنسيق حيال سبل دعم ⁠أمن المنطقة واستقرارها".

يأتي هذا ​وسط احتدام الحرب الأميركية الإسرائيلية ​على إيران، إذ أكدت طهران أمس الثلاثاء أن إسرائيل قتلت ​أمين المجلس الأعلى للأمن ​القومي علي لاريجاني، وهو من أبرز الشخصيات التي ‌تم ⁠استهدافها منذ اليوم الأول للحرب.