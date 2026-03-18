اجتماع عربي إسلامي في الرياض لبحث أمن المنطقة واستقرارها
شفق نيوز- الرياض
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، عن اجتماع عربي إسلامي في العاصمة السعودية الرياض لبحث أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت الوزارة، إن "المملكة ستستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".
يأتي هذا وسط احتدام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ أكدت طهران أمس الثلاثاء أن إسرائيل قتلت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وهو من أبرز الشخصيات التي تم استهدافها منذ اليوم الأول للحرب.