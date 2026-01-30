اجتماع عراقي إيراني لتأمين الحدود وتعزيز التعاون

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الجمعة، بأن قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي بحث مع نظرائه العراقيين إجراءات تعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن كودرزي بحث مع قادة حرس الحدود العراقي في معبر مهران الحدودي، سبل تطوير وتعميق التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، واستخدام الدوريات المتزامنة والمناورات المشتركة التي ستجريها إيران في أروندرود.

وقال كودرزي: "سيتم تزويد إخواننا الأعزاء، حرس الحدود العراقي، بالمعلومات المتعلقة بعمليات الضبط التي جرت في مجال الأسلحة والذخائر، لكي يتخذوا موقفاً أكثر جدية".

وتابع: "باختصار، أود أن أقول إن وضع حدود إيران والعراق، التي يبلغ طولها الإجمالي 1609 كيلومترات ولله الحمد، حدودٌ قوية ذات مستوى أمني عالٍ. وسنُثبت للعالم متانة علاقاتنا التاريخية والراسخة".

من جانبه، أكد قائد حرس الحدود العراقي، محمد عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين البلدين في أعقاب هذا الاجتماع.

وقال: "تربطنا علاقاتٌ تاريخيةٌ وعلاقاتٌ وثيقةٌ للغاية، ونريد أن نُثبت ذلك للعالم".