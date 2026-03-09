اجتماع طارئ لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث تداعيات الحرب

شفق نيوز- باريس

يعقد وزراء مالية دول مجموعة السبع، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً عبر الاتصال المرئي لتقييم التطورات في الخليج وتداعياتها الاقتصادية مع دخول الحرب الاميركية-الاسرائيلية ضد ايران يومها العاشر.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في بيان، إن الاجتماع "نُظّم استجابة لأحداث الأيام الأخيرة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لتقييم الوضع في الخليج من منظور اقتصادي".

وسيترأس الاجتماع وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور من بروكسل، حيث يشارك في اجتماع لمجموعة اليورو.

وتتولى فرنسا هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم إلى جانبها الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

وكان ليسكور قد أكد في وقت سابق "الحاجة إلى التنسيق في ضوء النزاع"، واصفاً إياه بأنه "إقليمي حالياً لكنه يحمل تداعيات عالمية".

ويأتي الاجتماع في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية صباح الاثنين بأكثر من 20% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو / تموز 2022، مع تصاعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ومخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتواصل إيران إغلاق مضيق هرمز منذ السبت 28 فبراير / شباط الماضي رداً على استهداف قياداتها خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في تطور يضع سلاسل التوريد العالمية أمام اختبار صعب.

ويمر عبر المضيق نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي، فيما يحذر خبراء من أن استمرار إغلاقه قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما يهدد الاقتصاد العالمي، ولا سيما الدول المعتمدة على الطاقة المستوردة.