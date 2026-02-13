اجتماع سوري - أميركي في ميونيخ لضمان حقوق الكورد والدروز

شفق نيوز- ميونخ

عقد الوفد السوري الذي ضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ووزير الخارجية في حكومة الشرع، أسعد الشيباني، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونخ، لمناقشة ضمان حقوق المكونات السورية خاصة الكورد والدروز.

وقال المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اللقاء الذي جمع الوفد السوري، وروبيو، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، عقد في مدينة ميونيخ بألمانيا".

ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع تم مناقشة مسألة الاندماج وضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية وفي مقدمتهم الكورد والدروز، وأهمية الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحسب البيان أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يضع الملف السوري، وعملية الاندماج، وتطبيق الاتفاقيات، ومكافحة الإرهاب، في مقدمة أولوياته".

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن يواصل القائد العام مظلوم عبدي، والوفد المرافق لقاءاته في مؤتمر ميونخ.